Tekirdağda Sağanak Yağış

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'da öğle saatlerinde aniden sağanak bastırdı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları, ATM önleri ve ağaç altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle trafikte de aksamalar yaşanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Tekirdağ'da yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.