Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlandı.
Tekkeköy İstiklal Anaokulu'ndan başlayan ve Kurtuluş Mahallesi'nde tamamlanan yürüyüşe katılanlar balonlarla "101" yazdı.
Okul müdürü Simge Koç Can, bu tür etkinliklerin milli değerlerin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması açısından önem taşıdığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Tekkeköy'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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