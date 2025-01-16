Tekkeköy'de Doğa Dostu Proje - Son Dakika
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Tekkeköy'de Doğa Dostu Proje

Tekkeköy\'de Doğa Dostu Proje

Aşağıçinik İlkokulu, böcek oteli ve bilgilendirme panosu ile doğa bilincini artırmayı hedefliyor.

16.01.2025 17:49
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu???????, doğaya duyarlı nesiller yetiştirme amacıyla okul bahçesinde "Böcek Oteli ve Bilgilendirme Panosu" oluşturdu.

Proje, Uluslararası Eko-Okullar Programı, Okullarda Orman Programı ve Yavru TEMA Programı çerçevesinde hayata geçirildi.

Doğal malzemeler ve atık malzemeler kullanılarak yapılan böcek oteli, arılar, uğur böcekleri ve kelebekler gibi faydalı böceklerin barınması için tasarlandı. Aynı zamanda öğrencilere biyolojik çeşitliliği gözlemleme ve öğrenme fırsatı sunuldu.

Böcek otelinin yanına yerleştirilen bilgilendirme panosu ise faydalı böceklerin ekosistemdeki önemi, böcek otellerinin işlevleri ve çevreyi koruma yollarını anlatan görsellerle desteklendi. Öğrenci ve velilerin ilgisini çeken pano, çevreye yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Okul Müdürü Metin Yılmaz, projede emeği geçen koordinatör öğretmenler Murat Gül ve Ümit Gökkuş'a, velilere ve katılımcı öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekkeköy'de Doğa Dostu Proje - Son Dakika

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