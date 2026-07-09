Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yoldan çıkan traktörden atlayan sürücü yaralandı.
A.D. idaresindeki 55 VA 204 plakalı kereste yüklü traktör, Çınaralan Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.
Yol kenarındaki yeşillik alana yuvarlanan traktörden atlayan sürücü hafif yaralandı.
Kazada traktör kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Tekkeköy'de Traktör Kazası - Son Dakika
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