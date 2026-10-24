Tekman\'da polis ve jandarma öğrencilerle oyun oynayıp okul çevresini denetliyor

Erzurum'un Tekman ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Güvenlik güçleri, ilçe genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüyor.

Ekipler, öğrencilerin güvenliği için okulların çevrelerinde belirlenen zamanlarda çeşitli denetimler gerçekleştiriyor.

Trafikte can ve mal güvenliği için de ekiplerce belirlenen güzergahlarda sürücülerle araçlar denetliyor.

Ayrıca ekipler, ziyaret ettikleri bazı okullardaki öğrencilerle eğlenceli vakit geçirip çeşitli oyunlar oynuyor.