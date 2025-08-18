TEKNOFEST 2023: Mavi Vatan Temasıyla - Son Dakika
TEKNOFEST 2023: Mavi Vatan Temasıyla

18.08.2025 13:25
Gençler için denizcilik odaklı yarışmalar ve etkinlikler, TEKNOFEST 2023'te düzenlenecek.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl "mavi vatan" temasıyla teknoloji ve savunma sanayisini denizcilik odağında bir araya getirirken, yaratıcı ve analitik becerileri geliştirme odaklı yarışmalara imza atacak.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında düzenlenecek olan Mavi Vatan Makale ve Resim Yarışmaları, Türkiye'nin deniz yetki alanları, milli güvenlik politikaları ve jeopolitik vizyonunun genç nesiller tarafından anlaşılmasını ve bu konuda bilimsel, eleştirel ve yaratıcı bakış açılarının geliştirilmesini hedefliyor.

Makale yarışması kapsamında lise, lisans ve lisansüstü düzeyindeki katılımcılardan 500 ile 1000 kelime arasında özgün makale hazırlamaları istenecek. Hazırlanan makaleler, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden paylaşılacak.

Bu yarışma, lise öğrencilerinde araştırma ve eleştirel düşünme becerilerinin, üniversite düzeyinde ise akademik analiz ve bilimsel yaklaşımın güçlendirilmesini amaçlıyor.

Mavi Vatan Resim Yarışması ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hayal gücü ve ifade yetenekleri resim ile geliştirmeyi hedefliyor.

Katılımcılardan, "mavi vatan" temalı özgün bir resim çalışması hazırlamaları isteniyor. Hazırlanan eserler, NSosyal üzerinden paylaşılacak.

Her iki yarışmada başarılı olan tüm öğrenciler, 28–29 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan Festivali'ne katılma hakkı kazanacak. Bu sayede genç nesillerin denizcilik kültürüne ilgisinin artırılması ve "mavi vatan" bilincinin geleceğe taşınması hedefleniyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan, 30-31 Ağustos'ta ise denizcilik ruhunu yakından keşfetmek isteyen ziyaretçileri ağırlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte yer almak isteyenler, çevrim içi kayıt yaptırabilecek.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan program kapsamında, TEKNOFEST İstanbul'da yer alan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılacak. Ayrıca TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının önde gelen gemileri sergilenecek.

Kaynak: AA

