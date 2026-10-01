TEKNOFEST Güneydoğu'da öğrenciler "Radarcan"la halay çekti - Son Dakika
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TEKNOFEST Güneydoğu'da öğrenciler "Radarcan"la halay çekti

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TEKNOFEST Güneydoğu\'da öğrenciler "Radarcan"la halay çekti
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Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan öğrenciler, Radarsan'ın çocuklara trafik bilinci kazandırmayı amaçlayan maskotu "Radarcan"la halay çekti.

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan öğrenciler, Radarsan'ın çocuklara trafik bilinci kazandırmayı amaçlayan maskotu "Radarcan"la halay çekti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Etkinlik kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki SSTEK bünyesindeki Radarsan'ın standını ziyaret eden Şehit Ömer Saklı Ortaokulu öğrencileri, burada sergilenen yerli ve milli teknoloji ürünleri inceledi.

Radarsan'ın çocuklara trafik bilinci kazandırmayı amaçlayan maskotu "Radarcan" da etkinlikte yoğun ilgi gördü.

Çocuklar, yöresel müzikler eşliğinde "Radarcan" ile halay çekerken, dünyanın ilk yapay zeka destekli trafik radarı Trafidar'dan ilham alınarak tasarlanan oyun sayesinde teknolojiyi deneyimledi.

Öğrenciler, stantta görevli yetkililerden teknoloji ürünleri hakkında bilgi alarak TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında geliştirilen çalışmaları yakından görme imkanı buldu.

Kaynak: AA
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