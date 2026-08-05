TEKNOFEST Mavi Vatan Gölcük'te - Son Dakika
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TEKNOFEST Mavi Vatan Gölcük'te

TEKNOFEST Mavi Vatan Gölcük\'te
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20-23 Ağustos'ta Gölcük'te gerçekleşecek festival, denizcilik ve teknolojiyi bir araya getiriyor.

DENİZCİLİK, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığında teknoloji, denizcilik ve savunma sanayiini aynı rotada buluşturacak.

Gençlerin geliştirdiği yenilikçi projelerden donanma gemilerine, su altı teknolojilerinden deneyim alanlarına uzanan festivalde ziyaretçileri dört gün boyunca dopdolu bir program bekliyor.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığında kapılarını açacak. Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde gerçekleştirilecek etkinlik; denizcilik kültürü, ileri teknoloji, gençlerin yenilikçi projeleri ve savunma sanayii kabiliyetlerini aynı buluşma noktasında bir araya getirecek.

Geçen yıl İstanbul'da ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, yerli ve milli deniz araçlarından su altı teknolojilerine uzanan içeriği, yarışmaları ve yoğun katılımıyla büyük ilgi görmüştü. Bu yıl ise Mavi Vatan'ın adresi Gölcük Tersanesi Komutanlığı olacak. Türkiye'nin denizcilik gücünün önemli merkezlerinden biri olan Gölcük, teknoloji tutkunlarını, gençleri, mühendis adaylarını ve denizcilik meraklılarını ağırlayacak.

DENİZLERDE GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ SAHNEDE

TEKNOFEST Mavi Vatan'da gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması dikkat çekecek. Türkiye'nin geleceğin deniz teknolojilerini geliştirecek genç mühendislerini ve girişimcilerini aynı platformda buluşturacak yarışmalarda ortaya çıkacak projeler, ziyaretçilere yalnızca bugünün teknolojilerini değil, yarının denizcilik vizyonunu da yakından görme fırsatı sunacak.

GEMİLER, TEKNOLOJİ VE DENİZCİLİK RUHU BİR ARADA

Festival kapsamında donanmanın önemli gemilerinin gezilebileceği sergiler, denizcilik dünyasını yakından tanımak isteyen ziyaretçiler için özel bir deneyim sunacak. Denizcilik tarihini yansıtan deneyim alanları ise Mavi Vatan'ın geçmişten geleceğe uzanan hikayesini keşfetme fırsatı verecek.

Festival alanında kurulacak sanal gerçeklik oyun alanları, teknolojinin sunduğu imkanlarla ziyaretçileri farklı bir deneyime davet ederken; denizcilik kültürünü yaşatmayı amaçlayan yarışmalar ve çeşitli etkinlikler de festival atmosferini zenginleştirecek. TEKNOFEST paydaş kurumları da stant alanlarında ziyaretçilerle buluşarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verecek, teknoloji ve savunma sanayii alanındaki faaliyetlerini doğrudan ziyaretçilerle paylaşacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan, teknoloji meraklılarının yanı sıra denizcilik kültürünü yakından tanımak isteyen herkes için farklı deneyim alanları sunacak. SAT, SAS ve deniz havacılık birimi gösterileri, denizcilik tarihini yansıtan alanlar, gemi ziyaretleri, sanal gerçeklik deneyimleri ve çeşitli yarışmalarla ziyaretçiler festival boyunca yalnızca izleyen değil, deneyimleyen bir katılımcı olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST Mavi Vatan Gölcük'te - Son Dakika

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