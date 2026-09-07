TEKNOFEST Roket Yarışması\'nın finali Aksaray\'da başladı, 73 takım yarışıyor

TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN tarafından düzenlenen Roket Yarışması'nın 2026 yılı final etabı Aksaray'da başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin uzay ve roket teknolojilerine ilgilerini artırmak ve bu alandaki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın final etabı, 13 Eylül'e kadar Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Bu yıl lise, orta irtifa, yüksek irtifa, zorlu görev, özgün hibrit yakıt motorlu roket ve özgün sıvı yakıt motorlu roket kategorilerinde toplam 2 bin 139 takımın başvurduğu yarışmada, gerekli süreçleri tamamlayan 73 takım finale kalmaya hak kazandı.

Finalist takımlar, kendi tasarlayıp ürettikleri roketleri gökyüzüyle buluşturarak roket teknolojileri alanındaki yeteneklerini sergiliyor.

Uluslararası katılım 6 ülkeye çıktı

Geçen yıl Malezya'dan 3 takımın katılımıyla uluslararası boyut kazanan yarışmaya yurt dışından ilgi bu yıl arttı.

Uluslararası kategoride Malezya, Suudi Arabistan, Hindistan, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Endonezya'dan toplam 7 takım finalde mücadele ediyor.

Kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllerini, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'da alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şu ifadeleri kullandı:

"Gökyüzüne duydukları merakı bilgiye, bilgi birikimlerini tasarıma ve tasarımlarını gerçeğe dönüştüren gençlerimizin her adımına büyük bir gururla tanıklık ediyoruz. TEKNOFEST ve Roket Yarışması, gençlerimizin araştırma, geliştirme ve üretme heyecanını güçlendirirken Türkiye'nin teknoloji yolculuğuna da yeni nesiller kazandırıyor. Bugün kendi roketlerini tasarlayan gençlerimiz, yarının mühendisleri ve teknoloji liderleri olarak ülkemizin tam bağımsızlık hedefinde önemli roller üstlenecek. Biz de onların hayallerine ortak olarak hem Türkiye'nin savunmada tam bağımsızlığını hem de ROKETSAN'ın geleceğini teminat altına alıyoruz. Gençlerimizin gökyüzüne uzanan hayallerini gerçeğe dönüştürmek için onların yanında olmaya ve birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz."

Başarılı gençlere sektörde istihdam imkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve ROKETSAN işbirliğiyle 2018'den bu yana düzenlenen yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım halinde katılabiliyor.

Yarışmada takımların geliştirdikleri roketlerin hedef irtifaya ulaşması, taşıdıkları faydalı yükün roketten ayrılması ve hem roket bileşenlerinin hem de faydalı yükün paraşütle güvenli şekilde yere indirilmesi hedefleniyor.

Başarılı takımlar ayrıca ABD'de düzenlenen International Rocket Engineering Competition'a (IREC) katılım hakkı elde ediyor.

Yarışmada öne çıkan gençlerin bir bölümü de başta ROKETSAN olmak üzere sektördeki çeşitli firmalarda istihdam edilerek roket mühendisliği alanında kariyerlerine devam ediyor.