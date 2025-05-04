TEKNOFEST, Türkiye\'nin Geleceği İçin Bir Fırsat

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye'nin geleceğinin TEKNOFEST kuşağından geçtiğini belirterek, "Herkesin, ülkemizde yaşayan her bireyin TEKNOFEST'e destek olmasını bir vatandaşlık sorumluluğu olarak değerlendiriyorum." dedi.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

Karagöz, burada yaptığı değerlendirmede, TEKNOFEST'in 11. kez düzenlendiğini ve AA'nın da ilk günden bu yana festivalin global iletişim ortağı olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'in "değişen dünyanın fotoğrafı" olduğuna işaret eden Karagöz, "Değişen dünya, teknolojinin daha etkin, yapay zekanın her alanda kullanıldığı bir yer olacak. Bu dünyanın dinamizmini yakalayan ülkeler ve uluslar, yakalamayanlara karşı daha avantajlı hale gelecek. Vatandaşlarına daha refah dolu bir gelecek vadedecekler. O yüzden TEKNOFEST, bugünü değil geleceğimizi kurtaran, şekillendiren ve umut olan bir hareket." diye konuştu.

"Daha adil bir dünya kurmaya yönelik bir hareket"

Karagöz, burada gençlerin ve çocukların uzay ve yapay zeka gibi teknolojilerle ilk tanışma anlarına şahitlik ettiklerini ve içlerinde "Biz de bunu yapabiliriz" duygusunun oluştuğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TEKNOFEST'i sadece Türkiye'nin geleceği olarak değerlendirmenin ötesinde, dünyayı da değiştirebilecek bir hareket olarak görüyorum çünkü teknolojinin iyi, güzel ve adil bir dünya için kullanılması büyük önem taşır. Bu teknolojiyle kötülükler inşa edebilir, soykırımlar yapabilir, çocukları öldürebilirsiniz ya da tam tersine iyilik için kullanabilirsiniz. İnsanlığa daha iyi şeyler vadedebilirsiniz. Sağlık teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde kanser hastalarının tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Yine hızlı internet altyapısıyla bilgiye daha kolay ve hızlı erişim sağlanabilir. TEKNOFEST, teknolojiyi iyi yönde kullanmaya yönelik zemin hazırlıyor. TEKNOFEST'i daha adil bir dünya kurmaya yönelik bir hareket olarak değerlendiriyorum."

?"Gelecek, TEKNOFEST gençlerinin olacak"

Karagöz, AA'nın, kurulduğu günden bugüne kadar TEKNOFEST'in global iletişim ortağı olarak bu fikri Türkiye'de her ile, ilçeye, mahalleye, okula ve öğrenciye aşılamaya çalıştığını ifade etti.

Bunu sadece Türkiye'de değil artık dünyada da yaymaya çalıştıklarına dikkati çeken Karagöz, şunları kaydetti:

"İHA'larıyla dünyada marka olmuş, elektrikli otomobilini kendisi üreten, savunma sanayisinde pek çok konuda kendi kendine yeten bir ülkemiz var. Ülkemizin geleceği TEKNOFEST kuşağından geçiyor. Herkesin, ülkemizde yaşayan her bireyin TEKNOFEST'e destek olmasını bir vatandaşlık sorumluluğu olarak değerlendiriyorum. Ülkemizdeki her vatandaşımızın daha refah dolu bir hayat sürmesi, TEKNOFEST kuşağının geleceğe damgasını vurmasıyla mümkün olacak. TEKNOFEST kültürü hepimizi kuşatsın ve biz Türkiye olarak uluslararası arenada daha rekabetçi, güçlü bir ülke olalım istiyorum. Teknolojik dinamizm artık Türkiye'de. Avrupa'da bir teknolojik dinamizmden bahsedemiyoruz. Teknolojik dinamizmin olduğu yere beyin göçü olur. Biz bugün tersine beyin göçünü konuşuyoruz. Bu, TEKNOFEST kuşağıyla mümkün oluyor. Ben bunun daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Gelecek için umudumuz çok fazla. Gelecek, TEKNOFEST gençlerinin olacak."