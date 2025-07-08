TEKNOFEST ve Yardım Faaliyetleri

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Tekirdağ Sorumlusu Emrah Hekim, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Hekim ve Soytürk makamda bir süre sohbet etti.

Ziyarette Hekim ve beraberindekiler, kentte düzenlenmesi planlanan TEKNOFEST etkinliği hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Hayrabolu'da ihtiyaç sahibi 732 kişiye yardım yapıldı

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahibi 732 kişiye yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf yardımlarının devam ettiğini belirtti.

İlçede geçen ay 732 vatandaşa 3 milyon 338 bin 211 lira ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını aktaran Fırat, yardımların sağlık, eğitim, aile, yaşlı aylığı, katılım payı ve gıda yardımı olarak verildiğini ifade etti.

Fırat, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.