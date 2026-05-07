Teknoloji Bağımlılığına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Teknoloji Bağımlılığına Dikkat!

07.05.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Psikolog Elif Karaköse, çocuk ve gençlerde teknoloji bağımlılığına karşı içerik denetimini vurguladı.

Bolu Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görevli klinik psikolog Elif Karaköse, çocuk ve gençlerde teknoloji bağımlılığının önüne geçilebilmesi için ekran süresi kadar içerik denetimine de önem verilmesi ve sosyal yaşamın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Karaköse, AA muhabirine, çocuk ve gençlerde görülen internette oyun oynama bozukluğunun yeni çalışma alanı oluşturduğunu belirtti.

İnternette oyun oynama bozukluğunun zararlarına değinen Karaköse, bunun çocuk ve gençlerde yetersiz fiziksel aktivite ve sağlıksız beslenmeye bağlı hastalıkların yanı sıra duruş bozuklukları, kas-iskelet sorunları ile görme ve işitme problemlerine de yol açabildiğini, ruh sağlığını da olumsuz etkilediğini kaydetti.

Karaköse, bu konuda ailelere önemli görev düştüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"(Çocukların) Ekran süresinden ziyade içerik olarak nelerle ilgilendiklerini kontrol etmek iyi olabilir. Bununla birlikte sosyalleşmeyi artırmak da önemli. Çocukların aktivitelerini artırmak, sanatsal ya da sportif aktivitelere yönlendirmek iyi olacaktır. Canlı arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek için ortak aktiviteler düzenlemek, sanal arkadaşlıkları varsa onları tanımak önemli olacaktır."

"Bilgisayar başındaki çocuğa hizmet sunmak istemediğimiz şeylerden biri"

Ev içinde ortak alan kullanımının öneminden bahseden Karaköse, "Bilgisayar başındaki çocuğa servis yapmak, meyve soyup götürmek ya da çay saatinde ona bilgisayar başında hizmet sunmak, yapılmasını istemediğimiz şeylerden biri. Çocuğu çay saatlerine dahil etmek, masa başına servis yapmamak, o sorumluluğu çocuğun kendisinin almasını sağlamak önemli olacaktır. Eleştirmemek, suçlamamak ya da yaralayıcı mesajlar vermemek önemli. Bu, çocuğun daha fazla yalan söylemesine ya da geri çekilmesine, izole olmasına sebebiyet verebiliyor." ifadelerini kullandı.

Karaköse, teknolojik aletlerin ödül-ceza aracı olarak görülmemesi, internetin bilinçli kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Sosyal medyada ya da oyun içeriklerinde çocuklar kontrolsüz şekilde bazı pornografik, saldırgan, tehdit edici içeriklere, videolara, görsellere maruz kalabiliyor. Bir diğer iletişim riski olarak ele aldığımız şey de çocuklar ya da ergenler, yetişkinlerle duygusal, fiziksel, ekonomik istismara zemin hazırlayacak iletişimlerde bulunabiliyor." diye konuştu.

Dijital çağda insanların interneti tamamen hayatından çıkarabilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Karaköse, "Teknolojiye nitelikli ve bilinçli temas edilmesi önemli. Kontrol mekanizması yoksa uzmanlardan destek almaları önemli olacaktır. Bir diğer alternatif olarak da aileler de bu sürece eşlik edebilir. Ebeveynler bu noktada rol model de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teknoloji Bağımlılığına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:08:02. #7.12#
SON DAKİKA: Teknoloji Bağımlılığına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.