Bu da teknoloji bağımlısı kedi: Çizgi film, kedi oyunları izleyerek uyuyor
KARS - Kars'ta 5 yaşındaki sahibi Asel ile birlikte sürekli cep telefonu ve bilgisayardan çizgi film oyunlar izleyen kedi oyunların bağımlısı oldu.
Gündüzleri sahibi Asel ile birlikte film izleyen kedi akşam 5 yaşındaki Asel uyumasının ardından kedi şortları izlemeyi çok seviyor.
Kars merkez Bulanık köyünde 5 Yaşındaki Asel Aydın'ın kedisi Bücür köyün de maskotu oldu.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin, 'Çok iş yaptık, yeterli midir? Değildir. İnşallah daha fazlasını yapacağız, siz daha fazlasını hak ediyorsunuz.' dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen bir iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Konuşmasında, engellilere yönelik yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirten Uraloğlu, daha fazla hizmet sunmak için çaba göstereceklerini ifade etti.
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve İzmit ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonlarda 303 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin 55 lira ele geçirildi. Üç zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı, diğer yedi şüpheli ise serbest bırakıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldıktan sonra yurda dönmek üzere Belçika'dan ayrıldı. Bakan Fidan, zirve toplantısı sırasında uluslararası temaslarda bulundu ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Brüksel Temsilciliği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile de görüşerek yarın İstanbul'a döneceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile bir araya geldi. Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi için geldiği Belçika'da temaslarına devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliği'nde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Down Sendromlu bireyleri Kışla Parkı'nda ağırladı. Ekipler, bireylere trafik şapkası, düdük, oyuncak polis arabası, bebek ve trafik dedektif kartı dağıttı. Temel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra müzik eşliğinde eğlenceye devam edildi.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Şanlıurfa'da AK Parti'nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişi, aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Büyükeceli Mahallesi'nde bir araçta bulunan kişinin boğazının kesilmiş olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek kişinin M.S. olduğunu tespit etti. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Elon Musk'ın şirketi Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi olan Telepati adlı çalışmanın ilk görüntülerini paylaştı. Videoda Telepati çipi takılan kişi, düşünce gücüyle bilgisayarı kontrol ederek satranç oynuyor. Proje, yasal izinler ve tartışmalarla karşılaşsa da Neuralink, insan beynini bilgisayarlarla bağlayarak nörolojik hastalıkları tedavi etmeyi hedefliyor.
Ubisoft, bahar indirimleri kapsamında birçok oyununu yüksek oranda indirime soktu. Assassin's Creed, Rainbow Six, Splinter Cell ve Prince of Persia gibi serilerin yapımcısı Ubisoft'un indirimdeki oyunları arasında Prince of Persia The Lost Crown ve Skull & Bones da bulunuyor. İndirimdeki diğer oyunları görmek için Ubisoft'un resmi sitesine gidebilirsiniz.
WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir Android güncellemesi sunuyor ve bu güncellemeyle sürüm numarası 2.24.7.6'ya yükseliyor. Bu güncelleme, beta testçileri için yeni bir özellik getiriyor. Artık durum güncellemeleri aracılığıyla 1 dakikaya kadar uzun videolar paylaşılabiliyor.
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