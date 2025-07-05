Teksas’taki Sel Felaketi için Taziye Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen sel felaketi dolayısıyla taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.