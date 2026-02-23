Tel Abyad'da Askeri Kontrol Noktasına Saldırı

Suriye'nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, askeri kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir asker hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin, Tel Abyad ilçesinde askeri kontrol noktasına saldırı düzenlediğini ve olayda bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haberde ayrıca Deyrizor ilinin doğusundaki Elbasira bölgesinde kontrol noktasına açılan ateşin ardından bölgede arama tarama çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Suriye'de 21 Şubat'ta, Rakka'nın kuzeyindeki El-Vasıta köyünde kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda biri asker, 2 kişi ölmüştü.

Saldırıyı, Suriye güçlerine yönelik saldırı çağrısı yapan terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.