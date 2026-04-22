TELE1 Satışına Karşı Basın Özgürlüğü Çağrısı

22.04.2026 10:49
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, TELE1’in satışını kınayarak basın özgürlüğü savunucularını bir araya gelmeye davet etti.

(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, TELE1 televizyonunun TMSF tarafından 28 milyon lira bedelle açılacak ihaleyle satışa çıkarılmasına karşı basın özgürlüğü savunucularına çağrı yaparak "Halkın desteğiyle bugünlere gelmiş, patronu gazeteci olan tek televizyon kanalını satış yoluyla medyadan silmeye çalışan zihniyete karşı tüm demokrat güçleri bir arada olmaya çağırıyoruz. Basın özgürlüğüne inanan herkesi TELE1'in yok pahasına satışına karşı çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, TELE1 televizyonunun, kayyum atanan yönetim tarafından satışa çıkarılacağı haberleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Satış girişimini kınayan Bilgin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu (TMSF) eleştirdi ve demokrasi ile basın özgürlüğüne inanan tüm güçleri bir arada olmaya, bu satışa karşı çıkmaya çağırdı. Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Halkın desteğiyle, izleyicisinin dayanışmasıyla büyüyen ve patronu gazeteci olan tek televizyon kanalımız TELE1 maalesef bugünlerde kayyum yöneticiler tarafından yok edilmek üzere. Kanalı binbir emek ve sabırla, kamuoyu ve izleyici desteğiyle bugünlere getiren, en etkili ilk dört haber kanalından biri olmasını sağlayan meslektaşımız Merdan Yanardağ, sözde casusluk ithamlarıyla haksız biçimde cezaevinde. Onun yokluğunda kanalına kayyum atayanlar şimdi satış hazırlığında. Üstelik kanalı yok pahasına, 28 milyon TL bedelle ihaleye çıkaracakları belirtiliyor. Biz gazetecilerin sorumluluğu, halkın soluk borusu gibi işlev gören, görünmeyen gerçekleri vatandaşa ulaştıran, sağlıklı kararlar alınabilmesi için vazgeçilmez olan eleştirel yayın organlarını savunmayı da içerir. Çünkü bizim özgürce yazıp, halka gerçekleri anlatabileceğimiz biricik mecralarımız böyle yayın kuruluşlarıdır."

"Meslektaşımız Merdan Yanardağ'ın çağrısına sahip çıkıyoruz"

TELE1'in kurucusu Merdan Yanardağ, satışla ilgili haberi alır almaz cezaevinden yazdığı mesajında hepimize bir çağrıda bulundu. O, tüm kamuoyuna hitaben yazdığı mektubunu, bizim neden bu satışa karşı çıktığımızı da özetleyen şu sözlerle bitirdi: 'TELE1 bir ticari kuruluş değil, halktan yana yayıncılık yapmayı ilke edinen bağımsız bir sosyal sorumluluk girişimiydi. Gazetecilik etiği ve ilkeleri bizim için temel ölçüyü. Ne para ne de baskıyla bizi teslim alabilirlerdi. Bütün namuslu insanlara, medyadaki dostlarımıza, iş dünyasını, Cumhuriyetçilere ve topluma çağrı yapıyorum; TELE1'in yağmalanmasına engel olalım, bize sahip çıkın.'

Televizyonlar ilk yatırımları yüksek bedelli, kurulum maliyetleri çok yüksek yayın kuruluşlarıdır. Mahalli ölçekli bir televizyonun bile 28 milyon liraya satın alınması neredeyse mümkün değilken TMSF TELE1 için biçilen bu bedeli neye göre belirlemiştir? Bu bedel bile kanalın yok edilmeye çalışıldığı yönündeki eleştirilerimizi haklı çıkarır niteliktedir. Tüm bu nedenlerle meslektaşımız Merdan Yanardağ'ın çağrısına sahip çıkıyoruz ve yineliyoruz: Halkın desteğiyle bugünlere gelmiş, patronu gazeteci olan tek televizyon kanalını satış yoluyla medyadan silmeye çalışan zihniyete karşı tüm demokrat güçleri bir arada olmaya çağırıyoruz. Basın özgürlüğüne inanan herkesi TELE1'in yok pahasına satışına karşı çıkmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
