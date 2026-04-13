Teleferik Kazası Davası Devam Ediyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu tutuksuz 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10'uncu duruşmasında tutuksuz sanık Aziz A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Belediye Başkanı Kocagöz ile diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Ahmet Buğra S, Okan E, Serdar T, Özgür E, Edip Kemal B, Serkan Y. ve Suphi K'nin kazanın meydana gelmesinde kusurlu oldukları gerekçesiyle "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı, sanıklardan Mesut Kocagöz'ün ise kaza tarihinde herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmaması, kaza ile eylemleri arasında kesintisiz ve doğrudan bir illiyet bağının kurulamaması, sonraki süreçte işletmenin farklı kişiler tarafından yönetilmeye devam edilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde beraatına karar verilmesini istedi.

Diğer sanıklar Kazım K, Orhan K, Hüseyin A. ve Aziz A. hakkında ise görev tanımları, yetki ve sorumluluk alanları itibarıyla kazanın meydana gelmesi neden olan süreçte etkili bir icrai veya ihlali davranışlarının bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesi talep edildi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti duruşmayı 20 Nisan'a erteledi.

Kaza ve adli süreç

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

Davanın ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine diğer tutuklu sanıkların ise 4. duruşmada tahliyesine karar verilmişti.