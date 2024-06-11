Antalya'da Tünektepe Teleferik Kazası Davasında İlk Duruşma - Son Dakika
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Antalya'da Tünektepe Teleferik Kazası Davasında İlk Duruşma

Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde yaşanan kazaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verdi. Sanıkların, ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 27'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

11.06.2024 18:36  Güncelleme: 18:37
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(ANTALYA) - Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde 12 Nisan'da yaşanan, bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, 14 Nisan'dan bugüne tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET'in eski Genel Müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı duruşma, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Beşi tutuklu 12 sanıklı teleferik davasında sanıkların, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ve diğer sanıkların yargılandığı duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP'nin Antalya milletvekilleri, il ve ilçe başkanları takip etti. Davanın ilk duruşmasında savunmalar ve müşteki beyanları alındı. Duruşma, yazılı müşteki beyanların ardından sanık savunmaları ile devam etti.

"Başımı öne eğecek bir şeyim olmamıştır"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz savunmasının başlangıcında teleferik kazasında yaşamını yitiren Memiş Gümüş'ün ailesine başsağlığı diledi. Kocagöz, "Bakımların eksik olduğu iddiasını kabul etmiyorum. 28 Kasım 2023 tarihinden sonra görevde olmadığımdan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

28 Kasım 2023 tarihinde ANET A.Ş genel müdürlüğü görevinden Kepez Belediye Başkanlığı adaylığı için istifa ettiğini söyleyen Kocagöz, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim kurulu istifamın kabulüne karar verdi. Yeni yönetim kurulu başkan ataması yapıldı. Yetki devrini benim yapmışım gibi gösterilmesi hatalıdır. Sosyal güvenlik kurulundan çıkışımın ardından bir ücret almadım. Ticaret gazetesine geç başvurulmasında bir tasarrufum yoktur. Şirkete yaptırılan bakımlarda eksiklik olduğu iddiası için ise 28 Kasım 2023 tarihinden sonra görevde olmadığımdan bu iddiayı kabul etmiyorum. Kaza tarihine kadar 4 ay 17 gün geçmiş. Bu süre zarfında 137 gün günlük, 18 haftalık 4 ay aylık bakım ve aylık ağır bakılar yapıldı. Bu durumda geçmişe yönelik şahsımın suçlanması hatadır. Önceki yıllarda bakım listesi karşılanmıştır. Megatower ile çalışanlarının yetkisiz ve belgesiz çalışması doğru değildir. Mühendis değilim, bir yöneticiyim. Yöneticiler işi ehline devreder. 2017'den beri bu firmayla çalışılmıştır. Bizim şirket olarak bakmamız gereken şey, sertifikasyon olarak ISO belgesi gereklidir. Bilirkişi raporunu okudum. 'Ne yapsaydım da bu kazayı önleyebilirdim' diye düşündüm ama bir sorumluluğum yok. Takdir mahkemenin. 35 yılık devlet memurluğunun 25 yılını yönetici olarak yaptım. Bugüne kadar başımı öne eğecek hiçbir şey yapmadım."

"Gece boyunca kurtarma ekiplerine tesis bilgilerini aktardım"

Duruşmada savunması alınan ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, suçlamaları kabul etmedi. Samsunlu ifadesinde, "Teleferik tesisi ANET A.Ş.'nin bir şubesi. 2020'de ANET A.Ş.'de genel müdür yardımcısı oldum. Sonra genel müdürlüğe vekaleten getirildim. Günlük, haftalık ve aylık kontrol bakımlar ile 3 yıllık bakım ve kontroller gerçekleştirilmelidir. Olaydan 17.30 sıralarında haberim oldu. Önce üst istasyonu açtım. Ekrandaki arızaları gördüm. Operatör arkadaşıma tesisin çalışıp çalışmadığını sorduğumda kendisi tesisi resetlemeye çalıştığını anlattı. Olay yerini gördükten sonra kriz masasına katıldım. Tüm gece boyunca kurtarma ekiplerine tesis bilgilerini aktardım" dedi.

"3 aylık bakım 14 gün sürdü"

Teleferik işletmesinde tekniker olarak görev yapan sanık Özgür Ermiş, savunmasında "Teleferiğin bakım işlerinde çalışıyordum. Bakımları tamamen yaptığımıza inanıyorum. 3 aylık bakım 14 gün sürdü. Bize bakımın 14 günde biteceği, 15'inde hizmete başlayacağı üstler tarafından söyledi" dedi. Ermiş'in avukatı, sanığın beraatini istedi.

"Aralık ayında 156 kalemlik bakım listesi ilettim"

Teleferiğin bakımım ve onarımını üstlenen Megatower isimli şirketin sahibi sanık Serdar Tezcan, "Olay anında İzmir'de bulunuyordum. Hemen Antalya'ya geldim. Biz tesisin günlük, haftalık ve aylık bakımları için sözleşme imzaladık. İddiaları kabul etmiyorum, benim şirketim kayıtlı ve yeterlilik belgesi vardır. Biz kendi personelimizi kendimiz eğitiyoruz. Aralık ayında 156 kalemlik bir bakım listesi ilettim. Ocak ayında 19 kalem olarak bize bildirildi." dedi.

"Düşük tork uyarısını gördüm"

Sanık Suphi Kaplan, olay yanında teleferiği çalıştıran kişinin kendisinin olmadığını ifade ederek, "Ağır bakımları 2,5- 3 ay olması gerekirken 14 günde yapıldı. Benim oradaki ünvanım teknikerdir. O gün düşük tork uyarısını 2-3 saat arayla gördüm. Serkan Yellice'ye söyledim; o da gergiden olabileceğini söyledi. Sistemi tekrar başlatmadım. Otomasyon sistemini resetleyince uyarılar siliniyor ve resetledim." dedi.

"Başımı öne eğecek bir şeyim olmamıştır"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz savunmasının başlangıcında teleferik kazasında yaşamını yitiren Memiş Gümüş'ün ailesine başsağlığı diledi. Kocagöz, "Bakımların eksik olduğu iddiasını kabul etmiyorum. 28 Kasım 2023 tarihinden sonra görevde olmadığımdan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

28 Kasım 2023 tarihinde ANET A.Ş genel müdürlüğü görevinden Kepez Belediye Başkanlığı adaylığı için istifa ettiğini söyleyen Kocagöz, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim kurulu istifamın kabulüne karar verdi. Yeni yönetim kurulu başkan ataması yapıldı. Yetki devrini benim yapmışım gibi gösterilmesi hatalıdır. Sosyal güvenlik kurulundan çıkışımın ardından bir ücret almadım. Ticaret gazetesine geç başvurulmasında bir tasarrufum yoktur. Şirkete yaptırılan bakımlarda eksiklik olduğu iddiası için ise 28 Kasım 2023 tarihinden sonra görevde olmadığımdan bu iddiayı kabul etmiyorum. Kaza tarihine kadar 4 ay 17 gün geçmiş. Bu süre zarfında 137 gün günlük, 18 haftalık 4 ay aylık bakım ve aylık ağır bakımlar yapıldı. Bu durumda geçmişe yönelik şahsımın suçlanması hatadır. Önceki yıllarda bakım listesi karşılanmıştır. Megatower ile çalışanlarının yetkisiz ve belgesiz çalışması doğru değildir. Mühendis değilim, bir yöneticiyim. Yöneticiler işi ehline devreder. 2017'den beri bu firmayla çalışılmıştır. Bizim şirket olarak bakmamız gereken şey, sertifikasyon olarak ISO belgesi gereklidir. Bilirkişi raporunu okudum. 'Ne yapsaydım da bu kazayı önleyebilirdim' diye düşündüm ama bir sorumluluğum yok. Takdir mahkemenin. 35 yılık devlet memurluğunun 25 yılını yönetici olarak yaptım. Bugüne kadar başımı öne eğecek hiçbir şey yapmadım."

Müştekilerin dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından müşteki yakınları dinlendi. Mahkeme,  14 Nisan'dan bugüne tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Tünektepe Teleferik Kazası Davasında İlk Duruşma - Son Dakika

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