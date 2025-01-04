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Teleferik Tabelasıyla Çözüm Buldu

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İlyas Dokgöz, akrabalarından para alanları engellemek için teleferiğine tabela astı.

04.01.2025 11:43
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Trabzonlunun teleferik tabelası çözüm oldu: "Şerefsiz olan akrabalarım hariç herkes kullanabilir"

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan İlyas Dokgöz, yıllar önce babasının isteği üzerine eğimli arazi için bir teleferik yaptırdı. Akrabalarının ve komşularına ücretsiz kullandırdığı teleferikten bazı akrabalarının para karşılığında yük taşıttığı öğrenen Dokgöz bu duruma sinirlendi. İki taraf arasında çıkan tartışma mahkeme taşınırken, İlyas Dokgöz çareyi teleferiğe astığı "Şerefsiz olan akrabalarım hariç herkes kullanabilir" yazısı ile buldu.

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Ormanseven mahallesinde yaşayan İlyas Dokgöz, yaklaşık 10 yıl önce babasının isteği üzerine dik ve eğimli arazide teleferik yaptı. Yük taşımak için yapılan teleferiği yıllar boyunca bütün mahallenin kullanımına sunan Dokgöz, akrabalarının para karşılığında teleferiği işlettiğini öğrendi. Yıllar boyunca ücretsiz bir şekilde akrabalarının ve komşularının kullanımına sunduğu teleferikten para kazanıldığını öğrenen Dokgöz ile akrabaları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf mahkemelik olurken, İlyas Dokgöz çareyi teleferiğe tabela asmakla buldu. "Şerefsiz olan akrabalarım hariç herkes kullanabilir" yazılı tabela yaptıran Dokgöz, tabelanın alt kısmına ismini yazdırmayı da unutmadı.

Ücretsiz bir şekilde kullandırttığı teleferiğin ranta çevrildiğini belirten İlyas Dokgöz, para karşılığında yük taşınan teleferiğe astığı tabela ile çözüm bulduğunu söyledi. Akrabaları ile mahkemelik olduğunu kaydeden Dokgöz, "Burada tabeladan da fark ettiğiniz gibi kendi insanlarımızdan sıkıntı yaşadığımız için bu duruma düşmek zorunda kaldık. Burasını 8 yıl önce babam Allah rızası için herkes kullansın diye yaptı. Burada bizde hata var. Bana babam o zaman 'oğlum bunu yaptır ama kimseyi buna tabi tutma' dedi. Herkes kullansın dedi. Yapılırken buradaki akrabalarım hepsine böyle bir şey yapacağımı söyledim. Herkesin çayı, arazisi var. Belki de bu teleferikten menfaat görmeyecek tek kişi benim. 300 kilogramlık bir çayım var. Biz bunu yaparken kimse ortak olmadı ona ama herkes bunu genel anlamda kullanıyor. Hiç buna da sıkıntı yapmadık. Bunu ondan sonra bunlar ranta çevirdi. Birisi para karşılığında bununla yük çekmeye başladı. Bizim kendi malımızdan insanlar kendilerini sermaye yapmaya başladı. Ama bunda herhangi bir sıkıntı, herhangi bir masraf olduğu zaman beni arıyorlar. Tamam yaptırayım ama burada ailece görüşmediğimiz insanların da yüklerini çekmeye başladılar. Niye çekiyorsunuz en azından insan bize sorar. Ayrıca bunlardan para da alıyorlar. Aramızda tartışma oldu. Teleferiğin alt kısmında bulunan yol yıkıldı 70 bin liraya yakın bir masraf yapıldı. Kimsenin sesi çıkmadı. Sonra tabela yapmaya karar verdim. Kendi akrabalarım hariç hatta akrabalarımdan şerefsiz olanlar hariç herkes kullanabilir. Allah rızası için kim istiyorsa kullanabilir diye bu duruma geldik. Böyle olması iyi değil. Hayat şartları insanları bu şekilde mağdur duruma kadar düşürüyor" dedi.

"Bu tabela her şeye çözüm oldu; hiç kimsenin sesi çıkmıyor"

Tartışmak yerine tabela astığını ve mutlu olduğunu kaydeden Dokgöz, "İnsanlarla bununla niye parayla yük çekiyorsunuz diye bir tartışmam oldu. Karakolluk olduk. Tartışma biraz daha büyüyünce mahkemelik olduk. Bunu Allah rızası için herkes kullansın diye yaptık. Bunda kimsenin bir emeği yok. Mahkeme aşamasındayız. İyiliğin karşılığı kötülük. Mecburen bu tabelayı asmak zorunda kaldık. Ama şimdi kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Şerefsiz olan akrabalarım hariç herkes her şekilde kullanabilir. Allah rızası için kullanılan bir şeyi kalkıp ta paraya ranta döktüğünüz zaman duracaksınız. Elektrik parasını da ben ödüyorum. Bunun masrafları da bana ait. Elektriği benim oradan takarsam para alırım diye düşünenler de oldu. Bu tabela her şeye çözüm oldu. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Bu olaylar böyle olunca herkes konuşmaya başladı. İlyas bizi kırmaz diye düşündüler. İnsanlarla uğraşmaktansa buraya bir tabela yaptırmayı düşündüm. Hatta tabelacı bana 'eğer bunu takarsan senden para da almayacağım' dedi. Bunun 'resmini bana atar mısın' dedi. Bunu takınca tabelacıya fotoğrafını attım. 'Paranı sana geri atıyım bunu takacağını düşünmüyordum' dedi. Bunu milletin susması için, gereken yerlere gereken cevabın verilmesi için yapılar bir şeydi. Tabelayı görenler haklısın diyor. Milletle tartışmak yerine tabelamı astım. Herkes sustu. Ben mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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