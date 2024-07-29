Telefonunu uzun süre şarjda bırakanlar dikkat: Uzmanından önemli uyarı - Son Dakika
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Telefonunu uzun süre şarjda bırakanlar dikkat: Uzmanından önemli uyarı

Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, yaz mevsiminde cep telefonlarının uzun süre şarj edilmemesi gerektiğini ve aşırı ısınan bataryaların patlayabileceğini söyledi. Taşcı, cep telefonlarının bataryalarının ömrünün iki yıl olduğunu ve orijinal olmayan bataryaların tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, telefonların en sağlıklı pil doluluk oranının yüzde 20 ila 80 arasında olduğunu vurguladı.

29.07.2024 21:47
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Telefonunu uzun süre şarjda bırakanlar dikkat: Uzmanından önemli uyarı

ÇANKIRI - Yaz mevsiminde cep telefonlarının uzun süre şarj edilmemesi gerektiğini belirten Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, aşırı ısınan bataryaların patlayabileceğini söyledi.

Yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının artması sebebiyle cep telefonları tehlike saçabiliyor. Aşırı sıcak sebebiyle bataryalarında hasar oluşan cep telefonları patlayabiliyor. Konu ile ilgili konuşan Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, cep telefonlarının bataryalarının ömrünün iki yıl olduğunu ve orijinal olmayan bataryaların tercih edilmemesi gerektiğini söyledi. Yaz mevsiminde cep telefonun sebep olabileceği tehlikelerden korunmak için yapılması gereken hususlarla ilgili de bilgi veren Taşcı, cep telefonlarının uzun süre şarj aletine bağlı olarak bırakılmaması gerektiğini ve en sağlıklı pil doluluk oranının yüzde 20 ila 80 arasında olduğunu kaydetti.

"Telefonlarınızı uzun süre şarjda tutmayın"

Orijinal bataryaların önemine dikkat çeken Taşcı, "Artan sıcaklıklar nedeniyle telefonlarınızı uzun süre şarjda tutmayın. Telefonların aşırı ısınması, bataryanın şişmesi gibi durumlara sebep olarak insan sağlığına zarar verebilir. Yan sanayi pil değil orijinal pil kullanımını öneriyoruz. Bir telefonun pil ömrü ortalama 2 yıldır. Telefonlardaki aşırı ısınmaların sebebi pillerdir. Pil değişimlerinizi özellikle yetkili bayilerde yaptırmanızı teknik servislerde ise özellikle orijinal pil takılmasını söylemenizi tavsiye ediyorum" dedi.

"En iyi pil aralığı ise yüzde 20 ila yüzde 80 arasıdır"

Gece boyunca telefonların şarj durumunda bırakıldığını belirten Taşcı, "Özellikle yaz aylarında telefonlarımızı güneşte bırakmamamız gerekiyor. Güneş görmeyen çantalarda taşımanızı öneriyorum. Gece uyumadan önce telefonumuzu yanımızda şarja takıyoruz ve sabaha kadar telefon yüzde 100 şarjda kalıyor. Bu yüzden de telefon bataryaları şişiyor. En iyi pil aralığı ise yüzde 20 ila yüzde 80 aralığıdır. Canınızı bu kadar ucuz olmamalıdır. Dikkat etmenizi öneriyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Endüstri Mühendisi, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telefonunu uzun süre şarjda bırakanlar dikkat: Uzmanından önemli uyarı - Son Dakika

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