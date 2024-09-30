Telegram'dan Güney Kore'de Sıfır Tolerans Taahhüdü - Son Dakika
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Telegram'dan Güney Kore'de Sıfır Tolerans Taahhüdü

Telegram, Güney Kore'de sahte cinsel içeriklere karşı sıfır tolerans politikası uygulayacak.

30.09.2024 17:50
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Güney Kore'de Telegram, "sahte cinsel içerikli görüntülerin" platformdan derhal kaldırılması konusunda "sıfır tolerans" uygulayacağını taahhüt etti.

Güney Kore'de yapay zekayla oluşturulan "sahte cinsel içerikli görüntülerin" son dönemde ülkede infial oluşturmasıyla, görüntülerin yayıldığı Telegram uygulaması mercek altında.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC) yetkilileri, Telegram yetkilileri ile geçen hafta yüz yüze toplantıda bir araya geldi.

Habere göre, "Koreli kadınların değiştirilmiş görüntülerinin" ülkede yayılmasına yönelik endişelerin vurgulandığı toplantıda, Telegram "sahte cinsel içerikli görüntüler" dahil yasa dışı içerikleri platformdan kaldırmayı taahhüt etti.

Sorunun Kore'de "ne kadar ciddi olduğunun farkında olduklarını" belirten Telegram yetkilileri, bu tür yasa dışı materyallere karşı sıkı önlemler dahil "sıfır tolerans politikası" uygulanacağı sözü verdi.

"Önemli bir toplumsal sorun"

KCSC Başkanı Ryu Hee-lim, düzenlediği basın toplantısında, "Telegram, cinsel deepfake içeriklerin önemli bir toplumsal sorun haline geldiği Güney Kore'deki durumu anladı." diyerek, kuruluşun bununla mücadelede katı tedbirler uygulayacağını söyledi.

Komisyonun talebi doğrultusunda dijital cinsel suçları hedef alınmasını içeren yeni "sıfır tolerans" politikası kapsamında Telegram, fuhuş, uyuşturucu ve kumarla ilgili içerikleri platformdan kaldıracak.

Ülkedeki kolluk kuvvetleri dahil güvenlik makamlarıyla yakın bir şekilde çalışacak Telegram, KCSC ile düzenli toplantılar gerçekleştirecek. Öte yandan içerik ihlallerine yönelik müdahaleleri hızlandırmak amacıyla Telegram ile KCSC ile arasında yeni bir iletişim hattı kurulacak.

Yonhap ajansına göre Telegram, KCSC'nin talebi üzerine 3-25 Eylül ??arasında platformundan toplam 148 cinsel istismar materyali dosyasını kaldırmıştı.

Güney Kore'de "deepfake" olayları

Ülkede, okul ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarından, çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun "deepfake" adlı yöntem aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntüleri içeren "cinsel içerikli" videoların yayıldığı tespit edilmişti.

Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, bu görüntülerin yayıldığı Telegram'a "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Güney Kore, Teknoloji, Telegram, Güncel, Hukuk, Yaşam, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telegram'dan Güney Kore'de Sıfır Tolerans Taahhüdü - Son Dakika

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