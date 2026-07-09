Telstra\'daki Ağ Kesintisi Hakkında Açıklama

MELBOURNE, 9 Temmuz (Xinhua) -- Avustralyalı telekomünikasyon devi Telstra, yaşanan büyük çaplı ağ arızasının ardından acil durum aramalarını etkileyen sorunun çözümü için çalıştıklarını açıkladı. Çarşamba günkü büyük ağ arızası ülkede geniş çaplı kesintilere yol açmıştı.

Telstra'dan perşembe günü yapılan açıklamada, ulusal acil durum numarasına yapılan bazı aramaları etkileyen ikincil bir sorun yaşandığı ifade edildi. Ekiplerin bu sorunu azaltmak üzere gece boyu yürüttüğü çalışmalarda "iyi ilerleme" kaydettiği ve sorunun tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Avustralya'nın en büyük telekomünikasyon şirketi olan Telstra'nın ağında çarşamba günü ülke çapında yaşanan büyük kesinti, tren seferleri, ödeme platformları ve acil durum aramalarında aksaklıklara neden olmuştu.

Kesintinin, ağ veri merkezlerinde zamanlamayı yöneten bağlantı noktalarındaki arızadan kaynaklandığını kaydeden şirket, sorunun saat 16.00 itibarıyla büyük ölçüde çözüldüğünü belirtti.

2025 itibarıyla 24,9 milyon mobil hizmet sunan Telstra, çarşamba günü acil durum numarasına ulaşamayan müşterilerin 395'inin sorununun düzelip düzelmediğini kontrol ettiklerini ve bunlardan 6'sının acil durum yardımına ihtiyaç duyduğunu belirlediklerini açıkladı.

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, perşembe sabahı Avustralya yayın kuruluşu ABC radyosuna yaptığı açıklamada, acil durum numaralarıyla ilgili sorunların "olumsuz bir sonuca" yol açmadığını, öte yandan hükümetin kesintinin nasıl meydana geldiğine ilişkin Telstra'dan kapsamlı bir açıklama isteyeceğini söyledi.

Wells, "Telstra, bunun nasıl ve neden meydana geldiğini açıklamak zorundadır, çünkü bu, telekom şirketlerinin Avustralyalılara sağlamak zorunda olduğu temel hizmetlerdendir" dedi.

Wells çarşamba günü yaptığı açıklamada da Avustralya İletişim ve Medya Kurumu ve acil durum aramalarından sorumlu kurumun, söz konusu ağ kesintisiyle ilgili kapsamlı ve derinlemesine soruşturmalar yürüteceğini belirtmişti.

Avustralya İletişim ve Medya Kurumu 2024 yılında yaşanan teknik bir arıza sırasında acil çağrı kurallarına uymadığı için Telstra'yı 3 milyon Avustralya doları (2,1 milyon ABD doları) para cezasına çarptırmıştı. Federal hükümet, 2025 yılında kesintiler sırasında acil durum çağrılarına ilişkin kurallara uymayan telekom şirketlerine uygulanacak azami para cezasını 30 milyon Avustralya dolarına (20,8 milyon ABD doları) çıkardı.