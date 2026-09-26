TEM'de Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarımı gece bant değişikliğiyle yapılıyor - Son Dakika
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TEM'de Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarımı gece bant değişikliğiyle yapılıyor

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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre, TEM Çamlık-Kavacık kavşaklarındaki Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarımı nedeniyle gece 22.00-06.00 arası güney platformda trafik bant değişikliğiyle diğer platforma aktarılıyor. Gündüz ulaşım derz üstündeki rampalardan sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Çamlık-Kavacık kavşaklarındaki Molla Gürani Viyadüğü'ndeki derz onarım çalışmaları nedeniyle, gece saatlerinde, yolun güney platformunda (Ankara istikameti) trafik akışı bant değişikliğiyle diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde ise ulaşım derz üstüne monte edilen rampalar üzerinden sağlanıyor. Çalışmalar her akşam 22.00-06.00 saatlerinde yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu 0-1. kilometreleri Aydın istikametinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 25-26. ve Alaca-Zile yolunun 26-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Çorum il sınırı-Çorum yolunun 34. kilometresindeki çalışma, Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin-Erzurum yolunun 41-55. kilometrelerindeki 12 tünel ve yaklaşımlarında yapılan drenaj sistemleri ile bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.

Malatya-Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerinde yol çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Bu noktada sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TEM'de Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarımı gece bant değişikliğiyle yapılıyor - Son Dakika
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