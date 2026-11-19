TEM Otoyolu Bağcılar kesiminde 3 araç birbirine girdi, yaralılar hastaneye taşındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEM Otoyolu'nun Bağcılar kesiminde aralarında midibüsün de bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda 1'i midibüs 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 18 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 18.15 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, midibüsünde bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 18 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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