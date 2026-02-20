TEM Otoyolu'nda TIR Kazası

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde lastiği patlayan ve sağ şeritte duran TIR'a, arkadan gelen TIR çarpıp devrildi. Kazada devrilen TIR'ın sürücü yaralandı, otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Şirinaylı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASF 137 plakalı konteyner yüklü TIR'ın lastiği patladı. TIR'ın sürücüsü aracını sağ şeritte durdurdu. Bu sırada arkadan gelen 42 BES 996 plakalı mukavva yüklü TIR, park halindeki TIR'a çarpıp devrildi. Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 3 şeritli otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşu. Ekiplerin, yaklaşık 2 saattir yola saçılan malzemeleri temizleme çalışmaları sürüyor. Öte yandan, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi.
