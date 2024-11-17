TEM Otoyolu'nda Yangın Paniği

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
TEM Otoyolu Başakşehir mevkisi Edirne istikametinde yan yolda seyreden K.Ç. idaresindeki 34 CKR 054 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle yan yolda bir süre aksayan trafik, otomobildeki söndürme çalışmalarının ardından normale döndü.
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