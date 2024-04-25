TEMA Vakfı, Samsun'da yapılacak olan dolgu alanı projesinin durdurulmasını istiyor - Son Dakika
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TEMA Vakfı, Samsun'da yapılacak olan dolgu alanı projesinin durdurulmasını istiyor

TEMA Vakfı, Samsun\'da yapılacak olan dolgu alanı projesinin durdurulmasını istiyor

TEMA Vakfı Samsun Temsilciliği, Tekkeköy ilçesinde yapılması planlanan 'Depolama Amaçlı İlave Dolgu Alanı Projesi'nin durdurulmasını talep ediyor. Projenin deniz ekosistemi üzerinde geri dönüşü olmayan zararlara yol açacağını belirten TEMA Vakfı, projenin bir an önce durdurulması ve geri dönülmesi gerektiğini vurguluyor.

25.04.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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TEMA Vakfı Samsun Temsilciliği, Tekkeköy ilçesinde yapılması planlanan "Depolama Amaçlı İlave Dolgu Alanı Projesi"nin durdurulmasını istediklerini belirtti.

TEMA Vakfı Samsun İl Temsilci Yardımcısı Yusuf Dursun Durmuş, Tekkeköy ilçesindeki bir otelin önünde yaptığı açıklamada, hayata geçirilmesi planlanan "Depolama Amaçlı İlave Dolgu Alanı Projesi"nin 18 hektarlık alanı etkileyeceğini söyledi.

Projenin deniz ekosistemi üzerinde geri dönüşü olmayan zararlara yol açacağını ifade eden Durmuş, "Tekkeköy ilçesinde yapılması planlanan bu proje, olumsuz etkileri ve beraberinde getireceği riskler açısından ÇED raporunda düzenlemeler yapılsa dahi telafi edilemeyecek niteliktedir. Bu nedenle projenin bir an önce durdurulması ve bu yanlıştan geri dönülmesi kamu yararına olacaktır." dedi.

Basın açıklamasına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İshak Memişoğlu ve Samsun Çevre Platformu sözcüsü Adnan Korkmaz da katıldı.

Kaynak: AA

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