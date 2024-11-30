Temizlik Görevlisi Türk Bayrağını Kurtardı: 'Bunu Yapanı Kınıyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Temizlik Görevlisi Türk Bayrağını Kurtardı: 'Bunu Yapanı Kınıyoruz'

Temizlik Görevlisi Türk Bayrağını Kurtardı: \'Bunu Yapanı Kınıyoruz\'

Adana'nın Kozan ilçesinde bir temizlik işçisi, yanmakta olan bir çöp konteynerinden Türk bayrağını alarak kurtardı. İşçi, bayrağın çöpe atılmasını kınarken, bu davranışın milletin sembolüne saygısızlık olduğunu vurguladı. Kozan Belediye Başkan Yardımcısı da benzer bir tepki göstererek, bayrağa saygı çağrısında bulundu.

30.11.2024 19:17  Güncelleme: 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temizlik işçisi yanmak üzere olan bayrağı çöpten aldı: "Bunu yapanı kınıyoruz"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde temizlik görevlisi, ateş yakılan çöp konteyneri içindeki Türk bayrağını alarak yanmasının önüne geçti. Temizlik görevlisi bayrağın çöpe atılmasını kınadı.

Kozan'da Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi üzerindeki bir çöp konteyneri içinde ateş yakıldığını ve içinde Türk bayrağı olduğunu gören Kozan Belediyesi temizlik görevlisi, Türk bayrağını alarak yanmaktan kurtardı. İşçi, "Çöplerde ateş yakmayalım ve milletimizin bağımlılık sembolü bayrağımızı çöpe atmayalım. Bunu yapanı kınıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş da, bayrağı çöpe atan kişi veya kişilere tepki göstererek, "Kıymetli hemşehrilerimiz, tüm gücümüzle Kozan Belediyesi olarak size hizmet etmeye çalışıyoruz. Ancak bu noktada yardımınıza ihtiyacımız var. Konteynerlerimize ateş atmamanız, moloz dökmemeniz önemli. Bayrağımızı çöpe atan, hatta yakan insanlıktan nasibini almamış şuursuzlara ise tek biz sözüm var; 'Şeref yoksunusunuz. Türk bayrağı şerefimizdir'" diyerek sosyal medyadan görüntüleri paylaştı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temizlik Görevlisi Türk Bayrağını Kurtardı: 'Bunu Yapanı Kınıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya’ya kaçmış Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış
19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
19:23 Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı
18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
23:28 Hüseyin Yücel’den başkanlık sonrası ilk açıklama: Herkes müsterih olsun Hüseyin Yücel'den başkanlık sonrası ilk açıklama: Herkes müsterih olsun
23:05 Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde yangın çıktı Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yangın çıktı
22:58 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
22:42 Kayyum atanan Batman Belediyesi’nden önceki yönetime çarpıcı sorular Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular
22:36 Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
22:19 Beşiktaş’ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 20:53:48. #1.11#
SON DAKİKA: Temizlik Görevlisi Türk Bayrağını Kurtardı: 'Bunu Yapanı Kınıyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.