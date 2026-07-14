Menteşe Belediye Başkanı Köksal Aras'tan Örnek Davranış Sergileyen Personele Teşekkür

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi'nde görevli üç temizlik işçisi, içinde 80 bin lira ve ziynet eşyaları bulunan çantayı sahibine eksiksiz teslim etti. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, örnek davranışlarından dolayı işçilere teşekkür ederek, işçileri özendirme primiyle ödüllendirdi.

Başkan Köksal Aras, görev yaptıkları bölgede buldukları ve içerisinde 80 bin lira nakit para ile ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergileyen temizlik işçileri Zeki Demircan, Adem Tosun ve Tahir Aksu'ya teşekkür etti; işçileri özendirme primiyle ödüllendirdi.

Zeki Demircan, Adem Tosun ve Tahir Aksu, dün Düğerek Mahallesi'nde temizlik yaptıkları sırada bir çanta buldu. Çantayı kontrol eden işçiler, içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası olduğunu tespit ederek durumu Mahalle Muhtarı Gülfer Etyemez'e bildirdi. Çantanın sahibini arayan Gülfer Etyemez, çantayı içindekilerle birlikte eksiksiz olarak sahibi Vahap Yılmaz'a teslim etti.

İşçilerin bu duyarlı davranışı üzerine konuşan Köksal Aras, "Görevinizdeki gayretiniz ve dürüstlüğün en güzel örneği olan asil davranışınızla bizleri gururlandırdığınız için teşekkür eder, sizi yürekten kutlarım" dedi.