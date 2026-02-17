Temizlik İşçisinden Duyarlı Davranış

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye temizlik işçisi, tuvalette bulduğu para ve ziynet eşyası olan çantayı sahibine ulaştırdı.

Şehirlerarası otobüs terminalinde görevli 56 yaşındaki Ali İlkgün, temizlik sırasında kadınlar tuvaletinde duvara asılı çanta olduğunu fark etti.

İlkgün, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri, içindeki otobüs biletinden çantanın sahibine ulaştı.

Zabıta Müdürlüğüne gelen kadın, işlemlerin ardından, para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantasını teslim aldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, teşekkür plaketi verdiği Ali İlkgün'ü, 3 yevmiye ikramiye ile ödüllendirdi.

Başkan Öküzcüoğlu, İlkgün'ün duyarlı davranışının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Böyle vatanını, milletini seven ve görevini layıkıyla yapan personelimizin olması bizleri mutlu ediyor. İyilik bulaşıcıdır. Dünyayı iyilik kurtaracak." dedi.

Ali İlkgün ise vatandaşlık görevini yaptığını dile getirdi.