Tempi Tren Kazası Davasında Gerginlik

Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği Şubat 2023'teki Tempi tren kazasına ilişkin davanın ilk duruşmasında yaşanan gerginliklerin ardından yargılama 1 Nisan'da devam edecek.

Haberlere göre, Larisa'da görülen davanın ilk duruşmasında, salonun kapasite ve güvenlik koşullarına ilişkin avukatlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından itirazda bulunuldu.

Yaklaşık 283 metrekarelik salonda sınırlı sayıda oturma yeri bulunurken; buna rağmen çok sayıda kişi duruşmayı ayakta takip etmek zorunda kaldı.

Yapılan itirazlar üzerine yargılama, 1 Nisan'da devam edecek.

Dava kapsamında 36 kişi yargılanırken, bunlardan 33'ü ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Duruşma sırasında mahkeme dışında da protesto gösterileri düzenlendi.

Yunanistan'ın Larisa ili yakınlarındaki Tempi'de Şubat 2023'te aynı hat üzerinde karşı yönden gelen 2 trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.