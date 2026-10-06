Temsilci Wilson, Mekke Savunma İttifakı\'nı Orta Doğu\'nun NATO\'su olarak gördü

(ANKARA) - ABD Temsilciler Meclisi Üyesi ve ABD- Türkiye İlişkileri ve Türk Asıllı Amerikalılar Kongre Grubu Eş Başkanlarından Joe Wilson; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Savunma İttifakı kapsamında "kolektif savunma taahhütlerini derhal yerine getirme konusunda mutabık kalma" kararını değerlendirdi. Wilson, ittifakın " Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip olduğunu" belirtti.

Joe Wilson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin "kolektif savunma taahhütlerini 'derhal' yerine getirme konusunda mutabık kalma" kararlarını değerlenirdi.

Temsilci Wilson, "Mekke Savunma İttifakı, Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip. İran destekli Husi saldırganlığına karşı ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettarım" ifadelerini kullandı.