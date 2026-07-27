Tendürek\'te Vatandaşa Zorlu Kurtarma

TENDÜREK Dağı kırsalında rahatsızlanan vatandaş, ekiplerin zorlu yolculuğu sonucu hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı'ndaki Yılanlı Köyü kırsalında rahatsızlanan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi ve doğa şartlarında ekipler Tendürek Dağı kırsalındaki vatandaşa ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hasta vatandaş, zorlu arazi şartlarında uzun süre sedye ile taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.