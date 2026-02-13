Tenef Üssü Suriye Ordusuna Devrediliyor

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra ile ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan Birleşik Müşterek Görev Gücü Komutanı Kevin Lambert, ABD'nin boşalttığı Tenef Askeri Üssü'nün Suriye ordusuna devredilmesini görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nn haberine göre, Ebu Kasra ile Lambert bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülkenin karşılıklı ilgi alanlarına giren bir dizi konunun ele alındığı görüşmede, ABD kuvvetlerinden boşalan Tenef Askeri Üssü'nün Suriye ordusuna devredilmesi ile bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması konuları değerlendirildi.

Taraflar, istikrarın pekiştirilmesine ve ikili ilişkilerin desteklenmesine katkıda bulunacak ortak işbirliği alanlarının güçlendirilmesinin ve sürekli koordinasyonun önemini vurguladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin, 11 Şubat itibarıyla Suriye'deki Tenef Askeri Üssü'nü boşalttığını duyurmuştu.

CENTCOM'un bugün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Merkez Komutanlığına bağlı birimlerin, "planlı ve koşullara bağlı bir geçiş sürecinin parçası olarak" dün, Suriye'deki Tenef Askeri Üssü'nden ayrılmasını tamamladığı bildirilmişti.