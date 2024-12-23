Tenekeye Sıkışan Köpek, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde başı tenekeye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, başı tenekeye sıkışan bir köpeği fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla, köpek kurtarıldı. Mahalle sakinleri ekiplere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,