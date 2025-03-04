Teoman Mutlu'dan Anayasa Uyarısı

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(ANKARA) - Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "yeni anayasa" tartışmalarına ilişkin olarak, "Anayasa'nın hangi maddesi size batıyor? Bizi biz yapan, bizi bağımsız ve büyük devlet yapan ilk dört maddeye kimse dokunamaz. Türklükle derdi olanların oyununa gelmeyeceğiz" dedi.

"Yeni anayasa" tartışmaları devam ederken konuya ilişkin bir açıklama da Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu'dan geldi. Olası bir anayasa değişikliğinin ancak ortak bir uzlaşıyla mümkün olabileceğini belirten Mutlu, yazılı açıklamadasında, şunları kaydetti:

"Önce şuna karar verelim. Anayasa değişmeli mi? Değişmeli diyenler şu soruları cevaplamalıdır. Anayasa'nın hangi maddesi size batıyor? Siz ne yapmak istediniz de anayasa engel oldu? Bu anayasa 1982 tarihli, 43 yıldır uygulanıyor. Peki, bunca yıldır aklınız neredeydi? Niye şimdi gündeme geliyor. Bunun makul bir izahı var mı? Esasen ortada 1982 Anayasası kalmadı ki, tam 19 defa 184 değişiklik yapıldı. Daha ne istiyorsunuz? Şayet bazılarına yaranmak için vatandaşlık tanımı ya da Türklük kelimesini değiştirmek gibi bir düşünce ile anayasa değişikliği düşünülüyorsa, sakın ha! Bunu aklınızdan bile geçirmeyin, hele hele anayasanın ilk dört maddesine sakın ola ki dokunmayasınız. Bizi biz yapan, bizi bağımsız ve büyük devlet yapan bu dört maddeye kimse dokunamaz. Türklükle bir derdi olanların oyununa gelmeyeceğiz.

"Anlı şanlı hukukçularımız nerede"

Bütün dünyanın kabul ettiği bir temel hukuk kuralı vardır. Anayasa'yı meclisler kısmen değiştirebilir. Ama komple yeni bir anayasayı ancak sırf bu iş için seçilen ve görevi bitince feshedilen kurucu meclis yapabilir. Türkiye'nin anlı şanlı hukukçuları nerede? Bu en basit kuralı neden konuşmazlar? Anayasacılar, hukuku profesörleri niye sesiniz çıkmaz? Haydi diyelim ki bugünün muktedirleri Anayasa'yı değiştirmeye veya yenilemeye karar verdiler. Bu anayasa tüm topluma uygulanmayacak mı? Tüm toplumu ilgilendirmiyor mu? Peki tüm partilere çağrı yapıldı mı? Hukuk fakültelerinden, Barolar Birliği'nden temsilci istendi mi? Nasıl bir adalettir bu? Nasıl bir toplumsal sözleşme olacak? Yani bize '400 kişi yeter' diyerek bir araya gelen 400 kişi, yeni bir anayasa yapacak ve bu yeni anayasa 86 milyona uygulanacak öyle mi? 'Ben yaptım oldu' demekle bu iş olmaz. Oyun oynamıyoruz, anayasa yapıyoruz. Bir milletin bin yıllık bir devletin uygulayacağı adı üstünde 'ana' bir yasa yapıyoruz. Her şey kitabına uydurulur da anayasa her satırı adaletle ve ittifakla örülmezse, tıpkı bugünkü Anayasa gibi 19 defa değiştirilir de yine de toplumsal huzur sağlamaz."