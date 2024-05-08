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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve yönetimini ziyaret etti. Ataç, "Yerel seçimlerde partimizin yaptığı başarılı çalışmalar ile Eskişehir'de önemli bir başarı elde ettik. Bu çıtayı yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri ile CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ı ve yönetimini ziyaret etti.

Buluşmada Ataç ve Yalaz, geride kalan yerel seçim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ataç, "Sevgili Talat Başkan göreve geldiği günden bu yana siyasi başarısının yanı sıra cana yakın tavırları ile Eskişehirlileri ikna etmede başarılı bir başkanlık yürütüyor. Tarafsız şekilde tüm Eskişehir'in il başkanlığı görevini yapması başarılı sonuç alınmasında çok önemliydi. Yerel seçimlerde partimizin yaptığı başarılı çalışmalar ile Eskişehir'de önemli bir başarı elde ettik. Bu çıtayı yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yalaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yönetici arkadaşlarımızla kongreden bu yana çalışıyoruz. Örnek aldığımız üstatlarımız, siz değerli büyüklerimiz bizim için yol gösterici oldunuz" dedi, Başkan Ataç'a ve meclis üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.