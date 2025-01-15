Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Orkestra Şefi Cemi'i Can Deliorman'ı Ağırladı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Orkestra Şefi Cemi'i Can Deliorman'ı Ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Orkestra Şefi Cemi\'i Can Deliorman\'ı Ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman ile makamında bir araya gelerek sanat üzerine sohbet etti. Deliorman, Eskişehirli olmaktan gurur duyduğunu ifade etti ve Başkan Ataç ile olan iletişiminin manevi değerini vurguladı.

15.01.2025 13:37  Güncelleme: 14:31
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman'ı makamında ağırladı. Sanat üzerine sohbet edilen buluşmada Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestraları ve Koroları'nın çalışmalarından bahsetti.

"Başkanımızla irtibatımız benim için çok kıymetli"

Şef Deliorman, Eskişehirli olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümünde okudum. Başkanımızla irtibatımız benim için çok kıymetli. Manevi değeri çok büyüktür. Kendi deyimiyle çocukluğum elinde geçti. Başkanımız şehirdeki herkese bir abi gibi baba gibi" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise Deliorman'a sanat hayatında başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Orkestra Şefi Cemi'i Can Deliorman'ı Ağırladı - Son Dakika

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