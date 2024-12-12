Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Safranbolu Heyetini Ağırladı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Safranbolu Heyetini Ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayarak yerel yönetimler ve belediyecilik konularında görüş alışverişinde bulundu.

12.12.2024 13:34  Güncelleme: 14:20
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ülke genelindeki yerel yöneticiler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Nuray Türker, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Buluşmada Başkan Ataç ve Köse, yerel yönetimler ve belediyecilik çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından Başkan Ataç ve konukları, belediye hizmet binası içerisinde yer alan Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini ve Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'ni gezdi. Ziyarette Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım ve yönetimi de yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Safranbolu Heyetini Ağırladı - Son Dakika

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