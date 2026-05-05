Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'i Ziyaret Etti

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti. Ayvalık ile Tepebaşı arasında kurulan kardeş şehir ilişkileri kapsamında gerçekleşen ziyarette, iki kent arasında sürdürülebilecek iş birlikleri ve hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.

Başkan Ergin; Başkan Ataç, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve eski CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'i ağırladı. Görüşmede özellikle kültür sanat faaliyetleri, sosyal belediyecilik uygulamaları, turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve kent yaşamını zenginleştirecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, kardeş şehir ilişkilerinin yalnızca protokol düzeyinde kalmayıp somut projelerle daha da güçlendirilmesi, iki kent halkı arasında bağların artırılması ve ortak çalışmaların sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekilen buluşmada, ilerleyen süreçte ortak etkinliklerin ve projelerin hayata geçirilmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı.