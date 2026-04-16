Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, İlkokul Öğrencilerine Belediye Çalışmalarını Anlattı

16.04.2026 11:55  Güncelleme: 12:24
(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu 3/D sınıfından 21 öğrenciyi ağırlayarak; belediye çalışmalarını anlattı, soruları yanıtladı.

Hayat Bilgisi dersi kapsamında "Yönetim Birimleri" konusunu pekiştirmek ve belediye yönetimini yakından tanımak amacıyla Başkan Ataç'ı ziyaret eden çocuklar, Meclis Salonu'nda ağırlandı. Küçük öğrenciler, belediye başkanının görevleri ve belediye çalışmalarına ilişkin Ataç'a sorular yöneltti.

"Messi mi, Ronaldo mu?"

Ataç, bir öğrencinin "Messi mi, Ronaldo mu?" sorusuna, "Her zaman Eskişehirspor'u desteklerim. Eskişehirsporumuz bizim ve şehrimiz için çok büyük bir değerdir" yanıtını verdi.

Ataç, ayrıca belediyenin yürüttüğü projeleri anlattı, şehrin gelişimi ve çocuklara yönelik sosyal çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Meclis salonundaki buluşmanın ardından öğrenciler, Ataç'ın makamına da gelerek, buradaki çalışma ortamını da gördü.

Ataç, "Ne zaman isterseniz gelin, kapılarımız size her zaman açık" diyerek onlardan gelen "Belediye başkanı ne iş yapar?", "Belediye başkanı nasıl olunur?", "Çocukken ne olmak isterdiniz?" gibi soruları yanıtladı.

"Çocuklar için projeleriniz neler"

Minik öğrencilerden gelen sorulardan biri de kendileri için hayata geçirilen projelerle ilgili oldu. Ataç, "Her kesimden vatandaşımızın ihtiyacına göre projelerimiz var. Fakat çocuklar bizim gözbebeğimiz. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, erken çocukluk eğitim merkezleri, belde evlerindeki oyun grupları, çocuk sanat merkezlerimiz siz çocuklarımızın geleceğe daha sağlıklı, daha donanımlı ve daha sosyal şekilde hazırlanmanız için hizmet veriyor" sözleriyle öğrencileri bilgilendirdi.

Kaynak: ANKA

