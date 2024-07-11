Tepebaşı Belediyesi 'Can Dostum' Projesi ile Sokak Hayvanlarını Sahiplendiriyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi 'Can Dostum' Projesi ile Sokak Hayvanlarını Sahiplendiriyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Can Dostum' projesi kapsamında düzenlenecek etkinlikle Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavileri ve bakımları tamamlanan sokak hayvanları, sıcak bir yuvaya kavuşturulmak üzere vatandaşlarla buluşturulacak.

11.07.2024 13:53
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Can Dostum' projesi kapsamında düzenlenecek etkinlikle Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavileri ve bakımları tamamlanan sokak hayvanları, sıcak bir yuvaya kavuşturulmak üzere vatandaşlarla buluşturulacak.

Tepebaşı Belediyesi sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirebilmek için örnek çalışmalar yapmaya devam ediyor. Belediye'nin Doğal Yaşam Merkezi'ne getirilmesinin ardından tedavi ve bakımları tamamlanan sokak hayvanları, 'Can Dostumuza Yuva Olur Musunuz?' sloganı ile 13 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek etkinlikte vatandaşlarla buluşturulacak.  'Satın alma sahiplen' sloganı ile hayata geçirilen 'Can Dostum' projesi kapsamında, Belediye'nin düzenlediği etkinlikler ile birçok sokak hayvanı sahiplendirildi.

Fotoğrafları yer alacak

Etkinlik alanına getirilemeyecek ancak deneyimli bir dost sahiplenmek isteyen vatandaşlar için de yaşlarının ve cinsiyetlerinin yer aldığı fotoğraflar, etkinlik alanında yer alacak. Hayvan sahiplenen vatandaşların işlemleri de aynı gün yapılacak.

Aktiviteler yapılacak

Atila Özer Karikatürlü Ev yanında 13 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek etkinlikte, Rekreasyon Birimi tarafından da çeşitli aktiviteler yapılacak. Ayrıca Eskişehir Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliği ile barınaklardan sahiplendirilmenin artırılması, engelli hayvanların sahiplendirilmede öncelikli olması ve yasaklı ırklara karşı bilinçlendirilmesi için hazırlanan fotoğraf sergisi de alanda yer alacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi 'Can Dostum' Projesi ile Sokak Hayvanlarını Sahiplendiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi 'Can Dostum' Projesi ile Sokak Hayvanlarını Sahiplendiriyor - Son Dakika
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