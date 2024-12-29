Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, 757 Öğrenciyi Ağırladı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, enstrümanları tanıtmak üzere minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. 2024 yılında merkezi ziyaret eden 757 öğrenci de müzik aletlerini tanıma fırsatı yakaladı. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Müziğin iyileştirici gücüne inanıyoruz. Çocuklarımızın merkezimizi ziyaret ederek müzik ve enstrümanları tanımasından dolayı da büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini misafir ederek, çocukların müzik aletlerini tanımalarına fırsat tanıyor. Bu kapsamda merkezi ziyaret eden öğrencilere, Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası yetkilileri tarafından enstrümanlar hakkında bilgiler veriliyor. Müzik aletlerini tanırken eğlenceli anlar geçiren çocuklar, merak ettiği sorulara da cevap alma fırsatı yakalıyor. 2024 yılında 757 öğrenci merkezi ziyaret ederek müzik aletleri ile tanıştı.

"Müziğin iyileştirici gücüne inanıyoruz"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu, kurulduğu günden bu yana başarıdan başarıya koşuyor. Proje ile 7-17 yaş arası tüm çocuklarımız herhangi bir ücret ödemeden, yetenek sınavından geçmeden, akranları ile birlikte müzik yapıyor. Orkestra bugüne kadar Brüksel ve Tiran da dahil 44 konser gerçekleştirdi. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan projemiz, kentteki tüm çocuklara fırsat eşitliği sunarak birlikte müzik yapma imkanı sağlıyor. Müziğin iyileştirici gücüne inanıyoruz. Çocuklarımızın merkezimizi ziyaret ederek müzik ve enstrümanları tanımasından dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Onların müzik ve sanatın kattığı değerlere ulaşabilmesi, dünyaya güzel bakabilmesi adına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.