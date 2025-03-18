Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi'nden 1339 Kişi Faydalandı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi'nden açıldığı günden bugüne kadar bin 339 kişi hizmet aldı.

Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde, konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, beslenme ve yutma bozuklukları, dudak damak yarığı ve rezonans bozukluklar, yetişkin dil bozuklukları, motor konuşma bozukluklarında uzman dil ve konuşma terapistleri ile ön görüşme sonrası uygun olan danışanlarla tedaviye başlanıyor. Haftada bir gün 40 dakika süren seanslarla hizmet veren merkezden mayıs 2023'ten bugüne kadar bin 339 kişi yararlandı.

Alzheimer Konukevi'ndeki hastalarla da görüşülüyor

Ayrıca merkezde görev yapan terapistler haftanın belirli bir günü Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde bulunan Alzheimer Konukevi'ne giderek buradaki hastalarla da görüşme sağlıyor. Ön görüşme sonrası uygun olan hastalara tedavi uygulanıyor. Randevu sistemi ile hizmet veren merkezden iki buçuk yaş itibariyle çocuk, ergen, yetişkin ve ihtiyaç duyan herkes faydalanabiliyor. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi ve randevu almak isteyenler ilgili telefondan yetkililere ulaşabiliyor.