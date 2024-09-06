Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Kampı ve Eğitimleri İçin Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Kampı ve Eğitimleri İçin Kayıtlar Başladı

Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Kampı ve Eğitimleri İçin Kayıtlar Başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek İklim İzcileri Kampı ve Eğitimleri için kayıtlar başladı. Program, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci katmayı amaçlamaktadır.

06.09.2024 11:11  Güncelleme: 11:18
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından 10-15 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenecek İklim İzcileri Kampı ve Eğitimleri için kayıtlar başladı.

Tepebaşı Belediyesi, kentte yaşayan çocuklar ve gençler için aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı ile çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci katmak; özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerileri ve yetenekleri geliştirip güçlendirmek amacıyla yürütülen "İklim İzcileri" programı için yeni başvurular başladı. İklim İzcileri programı kapsamında 10-15 yaş arası çocuklarda dijital bağımlılığı azaltmak amacıyla düzenleniyor. Bunun yanı sıra doğa ile iç içe sosyal ve etkili iletişim atölyelerinin yanında temel izcilik çalışmaları, yarışmalar ve oyunlar ile bedensel, ruhsal aktiviteler gerçekleştirilecek.

Eğitimler 29 Eylül'de başlayacak

Kontenjanın sınırlı olacağı iklim izcileri kampı ve eğitimleri için son başvuru tarihi 22 Eylül olurken program başlangıç günü ise 29 Eylül olarak duyuruldu. 10-15 yaş arası çocukların katılabileceği eğitimler Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşecek ve uygulamalı kamplar doğayla iç içe alanlarda da yapılabilecek.

İklim İzcileri başvuru formuna https://tinyurl.com/iklimizcileri linki üzerinden veya duyuru görselindeki QR kod okutularak ulaşılabiliyor. Ücretsiz olarak düzenlenen program hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00 – 3353 numaralı telefondan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Kampı ve Eğitimleri İçin Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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