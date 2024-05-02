Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma, Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışma Merkezleri'yle Kadınlara Destek Veriyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma, Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışma Merkezleri'yle Kadınlara Destek Veriyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Kadın Danışma, Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışma Merkezleri'nde kadınlara destek ve eğitimler verildiği açıklandı.

02.05.2024 17:50  Güncelleme: 17:53
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, Kadın Danışma, Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışma Merkezleri'yle kadınlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Merkezlerde kadınlara verilen desteğin yanında eğitim ve atölyeler de düzenleniyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin yaşama geçirdiği Kadın Danışma Merkezi, Toplumsal Eşitlik Merkezi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi amaçlayan Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlara birçok konuda destek veriliyor. Merkezde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, temel insan hakları-ayrımcılık ile şiddetsiz iletişim konularındaki çalışmaların yanında 18 yaş ve üstü kadınlara hukuki destek, beslenme danışmanlığı, psikososyal ve psikolojik destek, farkındalık çalışmaları, seminerler, atölyeler ve eğitimler de veriliyor.

'Eşit Hayatlar Mutlu Toplumlar' sloganı ile hayata geçirilen Toplumsal Eşitlik Merkezi'nin amacı ise vatandaşların ayrımcılığa maruz kalmadan eşit haklara sahip olabilmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Merkezde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk istismarı ile mücadele ve ayrımcılığa karşı çalışmalar gerçekleştirilirken farkındalık çalışmaları, atölyeler ve psikolojik danışmanlık çalışmaları yapılıyor.

Sağlıklı bir toplumun sağlıklı psikolojiye sahip bireylerden oluşacağı temel bilgisinden hareketle açılan Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile bölgede ikamet eden vatandaşların çocuk, ergen ve bireysel terapi hizmetleri vererek toplum sağlığını psikolojik açıdan güçlendirmek amaçlanıyor. Bireylerin kendilerine ve ilişkilerine dair farkındalıklarının artırılması, çift ve ailelerin uyum ve birlikte yaşama becerilerinin artırılması ve çocukların dikkat, konsantrasyon ve okula uyum becerilerinin desteklenmesi gibi çalışmaların yapıldığı merkezde, ruh sağlığı konusunda eğitim, atölye ve farkındalık çalışmaları da yer alıyor.

Uluönder Mahallesi Cansen Sokak A Blok no: 5/2 adresinde hizmet veren merkezlerden randevu ve bilgi almak isteyenler, 0 (222) 211 40 00/ 8920/ 8917 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma, Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışma Merkezleri'yle Kadınlara Destek Veriyor - Son Dakika

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