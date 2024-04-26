Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'na Yoğun İlgi

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınların emeğine sahip çıkmayı sürdürüyor.

İlk olarak Temmuz 2019'da kurulan ve kent halkı tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, haftada üç gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Mahallesindeki Hasan Ali Yücel Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde hizmet veriyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor. Eskişehirlilerden yoğun ilgi gören ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kadınlar, doğal ürünlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor.

Kadın Üretici Ürün Satış Noktası; salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde (Avlulu Çarşı arkası), perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve cumartesi günleri de Batıkent Mahallesindeki Hasan Ali Yücel Belde Evi bahçesinde Eskişehirliler ile bir araya geliyor.

EL İŞİ ÜRÜNLER BEĞENİYE SUNULUYOR

Öte yandan, Kadın Üretici El İşi Satış Noktası da faaliyetlerine devam ediyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, çarşamba günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, el emeği göz nuru el işi ürünlerini kent halkının beğenisine sunuyor.