Tepebaşı Belediyesi, Kendi Üretimini Yaparak İlçenin Yeşil Dokusunu Güçlendiriyor

30.04.2026 09:10  Güncelleme: 09:56
(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı seralarda yetiştirilen çiçekler, ilçenin dört bir yanını süslemeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, kendi üretimini yaparak hem maliyetleri azaltıyor hem de ilçenin yeşil dokusunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Kent genelinde sürdürülen peyzaj çalışmalarıyla birlikte, vatandaşlara daha estetik ve yaşanabilir bir çevre sunulması hedefleniyor.

Toplam 75 dönümlük arazi üzerinde kurulu bulunan seralar ve fidanlık alanında yalnızca bitkilerin bakımı değil, aynı zamanda yoğun bir üretim faaliyeti de gerçekleştiriliyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yazlık çiçek üretimi hız kazanırken, yetiştirilen bitkiler parklar, refüjler ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere hazırlanıyor. Seralarda kadife, sardunya, ateş çiçeği, lobelia, petunya ve aslanağzı gibi birçok yazlık çiçek yetiştiriliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ilçede yürütülen çalışmaların kente kattığı değere dikkati çekerek, "Tepebaşı'na gelince içiniz açılır. Çünkü biz kentimizi sadece betonla değil, doğayla, yeşille ve rengarenk çiçeklerle büyütüyoruz. Seralarımızda kendi emeğimizle yetiştirdiğimiz çiçekler, ilçemizin dört bir yanında vatandaşlarımızı karşılıyor" dedi.

Yeşil alanların artırılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Ataç, "Tepebaşı, sahip olduğu yeşil alan miktarıyla örnek bir kent konumunda. Parklarımız, yürüyüş alanlarımız ve dinlenme noktalarımızla hemşehrilerimize nefes alabilecekleri alanlar sunuyoruz. Özellikle çocuklarımız için oluşturduğumuz oyun alanlarının sayısını her geçen gün artırıyoruz. Amacımız, onların güvenli, sağlıklı ve doğayla iç içe ortamlarda büyümesi" diye konuştu.

Kentin estetik görünümüne katkı sağlayan çiçek üretimine de değinen Ataç, "Kadifeden sardunyaya, petunyadan aslanağzına kadar birçok çiçeği kendi seralarımızda yetiştiriyoruz. Bu çiçeklerimizle Tepebaşı'nın her köşesini adeta bir renk cümbüşüne dönüştürüyoruz. Vatandaşlarımızın her mevsim güzel bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

