Tepebaşı Belediyesi Kurban Bayramı öncesi işletmelerde denetim yapıyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde tatlı ve kuruyemiş satışı yapan işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bayramlarda tüketimi artan tatlı, pasta, börek, şekerleme, kuruyemiş imalat ve satışı yapan iş yerlerinde kontrollerini sıklaştırdı. Ekipler, denetimlerde işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarını kontrol ediyor.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; vatandaşların ruhsatlı, kayıtlı işletmelerden alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda 444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattından yetkililere ulaşılabileceği belirtildi.