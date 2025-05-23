Tepebaşı Belediyesi Müsafir Heyeti Ağırladı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, Karabağlar Belediyesi'nden gelen misafirleri ağırladı. Heyet, Tepebaşı Belediyesi'nin Melih Savaş Yaşam Köyü'nü ve Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'nde bulunan Su Spor Merkezi'ni ziyaret etti.

İzmir'in Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcıları Özlem Şenyol Kocaer, Güven Güngörmüş ve Arda Soner Tatlı, Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği önemli projeleri yerinde inceledi. Heyet, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu eşliğinde Melih Savaş Yaşam Köyü'nü ve Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'nde bulunan Su Spor Merkezi'ni ziyaret etti.

Melih Savaş Yaşam Köyü'nde Karabağlar heyeti, Alzheimer Konukevi'ni ve İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi'ni gezerek bilgiler aldı. Ardından heyet, Leed Sertifikalı akıllı bina olma özelliğine sahip Su Sporları Merkezi'ne gelerek, binanın teknik yapısını ve özelliklerini yerinde inceledi ve notlar aldı.